Порошенко увидел гарантии независимости Украины в ее членстве в ЕС и НАТО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Только членство Украины в ЕС и НАТО может быть гарантией независимости и безопасности страны, заявил президент Петр Порошенко.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

Президент добавил, что достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат. "Это обеспечит прирост прямых иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, рост зарплат и пенсий... Говорим не только про отпор России, но и о контрнаступлении на бедность", - пояснил Порошенко, который выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.

Он заявил, что его цель - "превратить Украину в великую державу, регионального лидера, неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный элемент ее безопасности".

Накануне Порошенко пообещал, что Украина в 2023 году подаст заявление на вступление в Европейский Союз и получит план действий по членству в НАТО, который начнет выполнять.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная рада Украины на заседании утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО.

Соответствующие поправки Порошенко внес на рассмотрение Рады в сентябре 2018 года.

В ноябре Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть и все ее ветви обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию республики. Речь идет об изменениях в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров за интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз.