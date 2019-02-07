Парламент Украины закрепил в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины на заседании в четверг утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (№9037) проголосовали 334 народных депутата.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Соответствующие поправки президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады в сентябре 2018 года.

В ноябре Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть и все ее ветви обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию республики. Речь идет об изменениях в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров за интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз.