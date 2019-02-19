Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.

Порошенко поставил подпись под законом на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента.

Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого Порошенко подписал закон.

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание", - сказал Порошенко.

7 февраля Верховная Рада утвердила в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство Украины в ЕС и НАТО.