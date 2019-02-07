ООН назвала саудовские власти ответственными за убийство Хашкаджи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг турецкая газета Daily Sabah.

"Турецким следователям было предоставлено крайне мало времени и доступа для проведения профессионального и эффективного осмотра места преступления и розыскных действий, требуемых международными стандартами расследования", - приводит газета отрывки из ее доклада

По ее словам, это было "жестокое и преднамеренное убийство", спланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.

На прошлой неделе Калламар прибыла с группой экспертов в Турцию для расследования обстоятельств гибели Хашкаджи.

25 января стало известно, что ООН инициирует собственное расследование в связи с гибелью оппозиционного саудовского журналиста в здании дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.

Убийство Джамаля Хашкаджи

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом.