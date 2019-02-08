Помпео призвал ужесточить ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал восстановить более жесткие международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана.

"Последний ракетный запуск Ирана снова доказывает, что соглашение с Ираном никак не останавливает ракетную программу Ирана. Иран бросает вызов Совету Безопасности ООН, наращивая свой потенциал в области баллистических ракет. Мы должны восстановить более жесткие ограничительные меры для сдерживания ракетной программы Ирана", - написал Помпео в своем твиттере.

В свою очередь, заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино в распространенном заявлении отметил: "Соединенные Штаты будут и впредь неустанно наращивать поддержку во всем мире, с тем, чтобы противостоять безрассудной деятельности иранского режима в области баллистических ракет, и мы продолжим оказывать достаточное давление на этот режим, чтобы он изменил свое пагубное поведение, в том числе путем полного осуществления всех наших санкций".

Ранее сообщалось, что Иран, вероятно, совершил попытку запуска второго с начала года спутника.

На снимках, опубликованных компанией DigitalGlobe, запечатлена ракета на стартовой площадке космического центра Имама Хомейни в иранской провинции Семнан. Фотография датирована 5 февраля 2019 года.

На снимке же от 6 февраля ракеты уже нет, но на стартовой площадке видны следы, вероятно, оставленные при запуске ракетного двигателя.

Иран ранее сообщал, что следующим спутником, который планирует запустить страна, станет аппарат под названием Doosti ("Дружба"), над которым работали инженеры Технологического университета имени Шарифа в Тегеране.

Подобные запуски иранских спутников привлекают пристальное внимание западных стран, полагающих, что на самом деле они проводятся для скрытого испытания баллистических технологий.