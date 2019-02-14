Глава МИД Венесуэлы объявил в ООН о создании группы против вмешательства в дела этой страны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса объявил в четверг об учреждении представителями ряда стран специальной группы, задача которой - защищать международные правовые принципы, в том числе и в случае с венесуэльским кризисом.

"Мы решили организоваться, чтобы защищать принципы, содержащиеся в Уставе ООН и права стран-членов ООН", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

Арреаса отметил, что группа будет заниматься "защитой международных правовых принципов" и, в частности, будет выступать против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и других государств.

По словам министра, в группу вошли страны, на которые приходится "наибольшая часть населения планеты". Рядом с ним на пресс-конференции стояли постпреды при ООН части присоединившихся к группе стран. В частности, на мероприятии присутствовал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Агентство EFE отмечает, что в группу вошли Россия, Китай и "несколько десятков" других стран. На пресс-конференции присутствовали постпреды таких стран, как Куба, Никарагуа, Иран, Сирия, а также представитель Палестины.

Арреаса, отмечает агентство, не стал отвечать на вопрос, к каким мерам планируют прибегать участники группы в своей работе, однако подчеркнул, что они будут проводить скоординированные действия на всех уровнях ООН, причем приступят уже в ближайшие дни.

Арреаса заявил, что провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо де-факто ничего не контролирует в стране.

"Он вообще ничего не контролирует", - сказал глава венесуэльского МИД журналистам в Нью-Йорке.

"Попытка переворота, совершенная при поддержке США, утратила первоначальный импульс и захлебнулась. Она не удалась", - добавил Арреаса.