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Северокорейская делегация вылетела в Ханой для подготовки саммита США - КНДР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальная делегация КНДР в составе 12 человек, в преддверии готовящегося во Вьетнаме саммита США-КНДР, отправилась в Ханой, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.

В числе официальных лиц - руководитель аппарата лидера КНДР Ким Чан Сон, уточняет источник.

По пути во Вьетнам делегация приземлились в Международном аэропорту Шоуду в Пекине.

Ожидается, что северокорейская делегация прибудет в Ханой на выходных, где она приступит к обсуждению с американскими представителями деталей подготовки к саммиту США-КНДР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Теги: КНДР, Вьетнам

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