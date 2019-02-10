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Сеул и Вашингтон проведут переговоры по ожидаемой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Представители Южной Кореи и США проведут переговоры в рамках подготовки запланированного на конец февраля саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского президента Ким Ый Гём.

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"Переговоры состоятся в третьей стране в Азии на неделе после 17 февраля. Мы собираемся сообщить детали, как только подготовка будет завершена", - приводит телеканал "Уай-Ти-Эн" слова Ким Ый Гёма.

По его словам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также планирует в ближайшее время обсудить с Трампом в телефонном разговоре саммит США-КНДР.

Ранее Трамп подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном намечена на 27-28 февраля во Вьетнаме.

В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

6 фотографий
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Теги: КНДР, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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