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Экс-замдиректора ФБР рассказал о недоверии Трампа к разведке в вопросе ракет КНДР

Президент США заявил, что предпочел поверить данным Владимира Путина

Экс-замдиректора ФБР рассказал о недоверии Трампа к разведке в вопросе ракет КНДР
Президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил, что президент США Дональд Трамп не поверил выводам своих разведывательных структур о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, сославшись на то, что эту информацию опроверг президент РФ Владимир Путин.

"Представители разведки на брифинге ответили, что это не согласуется ни с одним из сообщений разведки и информацией, которой обладает наше правительство, на что президент ответил: "Мне все равно. Я верю Путину", - сообщил Маккейб в эфире телеканала CBS.

По его словам, он сам присутствовал на этом брифинге, устроенном президентом для руководства разведывательных структур, и заявление Трампа стало для него "просто шоком".

"Мы тратим столько времени, сил и энергии на работу нашего разведывательного сообщества по получению информации, которая предназначена на то, чтобы помогать при принятии решений человеку, который, в конечном итоге, их принимает - президенту Соединенных Штатов. Поэтом стало просто шоком то, что мы столкнулись с абсолютным неверием в эти усилия и нежеланием узнать истинное положение дел, с которым ему приходится сталкиваться каждый день", - заявил Маккейб.

Теги: США, Дональд Трамп, КНДР

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