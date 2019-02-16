Апелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде Савченко

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Савченко убеждены, что суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.