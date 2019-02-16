Что случилось этой ночью: суббота, 16 февраля

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Чрезвычайное положение в США, продление ареста Надежды Савченко

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил Конгрессу о вводе чрезвычайного положения. Новый режим позволяет президенту направить деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход одобрения Конгресса.

- Си Цзиньпин заявил об успехах в торговых переговорах в США. Летом прошлого года США повысили пошлины на импорт китайских товаров. Чтобы не произошло очередного повышения пошлин, стороны договариваются о новых правилах торговли.

- Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Надежды Савченко. Срок ареста истекал 15 февраля и продлен на два месяца. Адвокаты Савченко считают, что суд вышел за пределы своих полномочий.

- Агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги России. Рейтинги остались на уровне "BBB-". При этом прогноз позитивный.

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