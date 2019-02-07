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Надежде Савченко отказали в регистрации кандидатом на выборах президента Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающиему в России экс-народному депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн. Кроме того, решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

Олейник, по мнению ЦИК, нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории РФ.

Теги: Украина, Надежда Савченко

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