Экономика

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США

В прошлом году США повысили пошлины на импорт китайских товаров

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США
Си Цзиньпин и Стивен Мнучин (слева в центре)
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по итогам очередного раунда переговоров США и Китая по торговле заявил, что сторонам удалось добиться существенного прогресса в разрешении торговых разногласий, пишет агентство Bloomberg.

"В ходе очередного раунда переговоров сторонам удалось добиться важного прогресса ", - сказал он.

Он отметил, что "на следующей неделе стороны снова встретятся, на этот раз в Вашингтоне".

"Я надеюсь, что вы (участники переговоров - ИФ) будете продолжать в том же духе и добьетесь взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения", - добавил Си Цзиньпин.

Также председатель КНР сказал, что очень ценит успешные взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом и надеется поддерживать связь с американским лидером по разным вопросам.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также позитивно отзывался о последнем раунде переговоров по разрешению торговых споров между Вашингтоном и Пекином, назвав "крайне продуктивной" встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

"Мы чувствуем, что нам удалось сдвинуться с места по очень, очень важным и сложным вопросам", - отметил в свою очередь торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который также участвовал в переговорах.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают повышение пошлин на китайские товары.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение, и если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25-процентные пошлины. Вашингтон позднее уточнил, что повышенные пошлины вступят в силу сразу после полуночи в ночь с 1 на 2 марта.

На этой неделе СМИ сообщали о том, что президент США Д.Трамп рассматривает возможность отложить повышение пошлинных тарифов еще на 60 дней, в то время как китайская сторона просила продлить срок заморозки на 90 дней.

Теги: Китай, Си Цзиньпин

Новости по теме

Экономика
Восточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда
Задержанный отметился советом Владимиру Путину на Сочинском форуме-2009Подробнее
 Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"
Всем им инкриминируется мошенничество в особо крупном размереПодробнее
 Романтические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млнРомантические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн
Этот вид мошенничества оказался самым прибыльным среди всех способов обмана потребителейПодробнее
 Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"
Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограниченияПодробнее
Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Решение было принято из-за низкого спроса на эту модельПодробнее
 Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 годМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
При этом он останется в пределах 5%, пообещал ОрешкинПодробнее
 Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций
За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейкиПодробнее
 ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"
Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и ГерманиейПодробнее
 Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируетсяОрешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется
По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"Подробнее
 Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млнСбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн
Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организациюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВ РоссииОснователю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часаВ миреТрамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных ШтатахВ миреВ ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском мореВ миреЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияВ РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с СШАВ прошлом году США повысили пошлины на импорт китайских товаров Подробнее

Особый противопожарный режим введен уже в двух районах Хабаровского края из-за бесснежной зимы

Минобороны РФ сообщило о салюте в День защитника Отечества

Жертвами автоаварии в Приамурье стали два человека

Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Могерини на встрече с Зарифом подтвердила решимость ЕС сохранить иранскую ядерную сделку

Апелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде Савченко

Апелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде СавченкоСавченко пробудет под арестом как минимум еще два месяца Подробнее

Россия в декабре увеличила объем вложений в US Treasuries

Пять станций "красной" ветки московского метро закрываются на девять дней

Российская армия получит новые танки Т-90М в этом году

Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"

Трехлетняя русская девочка погибла на Тенерифе

Стадион "Санкт-Петербург" будет претендовать на проведение финала ЛЧ-2021

Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения

Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положенияЧрезвыйчайное положение позволит Трампу направить деньги на строительство пограничной стены Подробнее

Восточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда

Восточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаЗадержанный отметился советом Владимиру Путину на Сочинском форуме-2009 Подробнее

Принц Чарльз с супругой совершат исторический визит на Кубу

ОНК Москвы попросила прокурора проверить законность содержания в ОМВД участников массовой драки

Беспилотник США неожиданно развернулся над Украиной для разведки вблизи Крыма

Правозащитники посетят фигурантов дела Калви в СИЗО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');