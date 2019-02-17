СМИ узнали о просьбе США к Японии выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает в воскресенье японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Абэ выдвинул кандидатуру Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Трамп в пятницу рассказал, что Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия". "Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - пояснил глава США, не сообщив, когда именно премьер Японии показывал ему письмо.

Американский президент отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Второй саммит США-КНДР, как ожидается, пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

На этой неделе в Норвежском нобелевском комитете сообщили, что в список номинантов на получение Нобелевской премии мира 2019 года вошло 304 кандидата. Как отметили в комитете, 219 из них - физические лица, остальные 85 - организации.