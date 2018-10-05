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В мире Нобелевская премия - 2018

Нобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад

Награду присудили за усилия по прекращению сексуального насилия в вооруженных конфликтах

Нобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад
Хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад
Фото: Zuma/ТАСС, Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Норвежский нобелевский комитет назвал в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду в этом году получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

Хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение премии на протяжении десяти лет. Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность за случаи массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и другие страны за пассивность в пресечении сексуального насилия в отношении женщин в военных конфликтах.

25-летняя Надя Мурад Баси Тага, была захвачена в рабство боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2014 году. Иракский регион Синджар, заселенный преимущественно представителями общины курдов-езидов был освобожден курдскими вооруженными формированиями "пешмерга" в конце 2015 года. В 2016 году бывшая пленница ИГ стала послом по защите достоинства переживших торговлю людьми от управления ООН по наркотикам и преступности. Мурад стала первым человеком, который пережил рабство и был назначен на такую должность.

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В 2016 году награду получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Премия мира, согласно последней воле Альфреда Нобеля, в отличие от остальных наград, учрежденных по его завещанию, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, которых назначает парламент Норвегии. Члены комитета по традиции - это в основном отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

Нобелевские лауреаты 2018 года

Ранее "Нобеля" по медицине и физиологии удостоились ученые - иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин - за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады - за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Обладатель следующей награды – премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, – будет объявлен в понедельник, 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, - первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.

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Теги: Нобелевская премия

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