Нобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Норвежский нобелевский комитет назвал в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду в этом году получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

Хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение премии на протяжении десяти лет. Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность за случаи массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и другие страны за пассивность в пресечении сексуального насилия в отношении женщин в военных конфликтах.

25-летняя Надя Мурад Баси Тага, была захвачена в рабство боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2014 году. Иракский регион Синджар, заселенный преимущественно представителями общины курдов-езидов был освобожден курдскими вооруженными формированиями "пешмерга" в конце 2015 года. В 2016 году бывшая пленница ИГ стала послом по защите достоинства переживших торговлю людьми от управления ООН по наркотикам и преступности. Мурад стала первым человеком, который пережил рабство и был назначен на такую должность.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В 2016 году награду получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Премия мира, согласно последней воле Альфреда Нобеля, в отличие от остальных наград, учрежденных по его завещанию, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, которых назначает парламент Норвегии. Члены комитета по традиции - это в основном отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

Нобелевские лауреаты 2018 года

Ранее "Нобеля" по медицине и физиологии удостоились ученые - иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин - за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады - за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Обладатель следующей награды – премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, – будет объявлен в понедельник, 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, - первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.