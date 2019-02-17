Власти Солсбери раскритиковали появление российского флага на городском соборе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Флаг России был вывешен на лесах собора Солсбери, сообщает "Би-би-си". Его заметили утром в воскресенье и быстро сняли.

Однако появление флага успело вызвать гнев у городских властей: член парламента Солсбери Джон Глен назвал произошедшее глупой выходкой.

"К счастью, его (флаг - ИФ) убрали. Что за глупая выходка - высмеивать серьезные события, произошедшие в Солсбери год назад", - написал он в твиттере.

Год назад в Солсбери были обнаружены без сознания граждане России Сергей Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ, и его дочь Юлия. Британские следователи заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок". Кроме того, британские власти сообщили, что еще два человека пострадали от этого вещества, в результате чего одна женщина погибла.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей.

Сами Петров и Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA — Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019

Полиция сообщает, что пока рано говорить о том, было ли совершено преступление, но офицеры изучают записи камер наблюдения.