Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Третий человек, которого в Великобритании считают причастным к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не полетел обратно в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми после инцидента, сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным источников газеты, имя этого человека - Сергей Федотов.

"Но сейчас, согласно источникам, стало понятно, что Федотов перед отлетом отменил свою регистрацию и регистрацию багажа на рейс", - пишет газета. По ее данным, он должен был лететь тем же рейсом, что и двое других подозреваемых.

Неясно, зачем Федотов отказался от полета, однако это позволяет предположить, что он остался в Великобритании, по крайней мере, на несколько дней после инцидента со Скрипалями, отмечает издание. Источникам газеты неизвестно, есть ли вероятность того, что Федотов находится в Великобритании до сих пор.

"Возможно, Федотов остался в Великобритании после того как понял, что Скрипали не убиты", - отмечает газета.

Покушение на Скрипалей

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипалей.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению полковника Скрипалей. По утверждениям СМИ, этот человек - гражданин России по имени Сергей Федотов.