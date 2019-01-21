В Кремле раскритиковали планы ЕС ввести санкции против Петрова и Боширова

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве негативно относятся к планам Совета ЕС по иностранным делам ввести в понедельник санкции в связи с причастностью к применению химоружия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что ЕС планирует ввести санкции в отношении лиц, подозреваемых в применении химоружия на территории Великобритании и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в том числе Александра Петрова и Руслана Боширова, Песков сказал: "Наша реакция негативная".
"Вы сами сказали правильно, что они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", - сказал пресс-секретарь главы государства.
"Но вы знаете, что никаких более субстантивных (существенных - ИФ), конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобному решению", - подчеркнул Песков.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.