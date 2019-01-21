В Кремле раскритиковали планы ЕС ввести санкции против Петрова и Боширова

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве негативно относятся к планам Совета ЕС по иностранным делам ввести в понедельник санкции в связи с причастностью к применению химоружия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что ЕС планирует ввести санкции в отношении лиц, подозреваемых в применении химоружия на территории Великобритании и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в том числе Александра Петрова и Руслана Боширова, Песков сказал: "Наша реакция негативная".

"Вы сами сказали правильно, что они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Но вы знаете, что никаких более субстантивных (существенных - ИФ), конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобному решению", - подчеркнул Песков.