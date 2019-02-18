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Кишинев предъявил Москве претензии из-за доступа к спасенным молдавским летчикам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) выразило глубокую обеспокоенность условиями содержания и лечения в Москве молдавских летчиков Лионела Буруянэ и Михая Крихана, вызволенных из афганского плена, говорится в распространенном в понедельник МИДЕИ комментарии.

Министерство утверждает, что "спустя неделю официальных запросов в адрес российских властей о местонахождении и состоянии здоровья молдавских граждан Лионела Буруянэ и Михая Крихана, оставшихся без ответа, делегации РМ все же удалось собственными усилиями определить место их содержания".

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Согласно сообщению, в конце минувшей недели молдавским официальным лицам "после нескольких часов переговоров с охранниками было разрешено поговорить с ними всего 10 минут, при этом ограничив темы для обсуждения и запретив принести с собой телефоны и любые другие электронные устройства.

МИДЕИ расценил "выдвинутые условия, как необоснованные и противоречащие международному праву и здравому смыслу". Его особенно возмутило, что "доступ к пилотам государственного служащего из другого государственного учреждения" до этого прошел без каких-либо ограничений. А ранее ограничения были отменены "в отношении целого ряда лиц, включая журналистов".

"Вызывают большие вопросы и тщательные проверки личностей членов молдавской делегации, состоящей из представителей министерства и аккредитованных дипломатов посольства РМ в РФ, поскольку проверки провели охранники, заявившие, что выполняют эти обязанности от имени неправительственной организации", - отмечается в комментарии.

Врач Евгений Васильев, который входил в состав делегации, заявил, что "состояние здоровья обоих граждан позволяет немедленно перевезти их в Республику Молдова".

В то же время, некоторые интернет-издания Молдавии опубликовали 10-минтный видеоматериал со встречи летчиков с членами молдавской официальной делегации. В ходе беседы пилоты заявил о том, что имеют проблемы со здоровьем, и хотели бы завершить курс лечения и реабилитации, который они проходят в Москве. Летчик Крихан также высказал упрек представителям официальных властей Молдавии в том, что их не освободили раньше. Рассказывая о нечеловеческих условиях, в котором они содержались, Крихан подчеркивает, что талибы (сторонники запрещенной в РФ группировки Талибан) готовы были освободить их в конце 2017 года, но тогда за ними никто не приехал.

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Генеральный секретарь МИДЕИ Молдавии Михаил Кэпэцинэ заявил, что представители МИДЕИ вылетали в Афганистан, а освобождением летчиков занимались соответствующие структуры. Он заверил пилотов, что они могут вернуться в Молдавию в любое время, их документы подготовят, а посольство в Москве окажет всю необходимую консульскую помощь.

11 февраля об освобождении летчиков заявил президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил о намерении лично вылететь в Москву, чтобы доставить их в Кишинев.

В тот же день председатель парламента Андриан Канду обвинил Додона в том, что его усилиями граждан Молдавии искусственно удерживали в плену, хотя их можно было вернуть на родину еще несколько месяцев назад. Спикер заявил, что президент хотел извлечь из этой ситуации политическую выгоду перед парламентскими выборами.

Генеральная прокуратура Молдавии заявила, что начинает расследование по поводу того, что кто-то чинил препятствия молдавским спецслужбам, которые прилагали усилия для освобождения молдавских граждан из плена. В свою очередь, президент заявил, что на протяжении трех лет парламент, правительство и другие компетентные органы Молдавии "ничего не предприняли для освобождения молдавских граждан из плена".

По поручению правительства Кэпэцинэ и главный врач государственной канцелярии Евгений Васильев вылетели в Москву в понедельник вечером, однако им не дали доступ к пилотам. В связи с этим МИДЕИ Молдавии вручил ноту протеста послу России в Молдавии Олегу Васнецову, а посла Молдавии в России Андрея Негуцу отозвали в Кишинев для консультаций. Члены молдавской делегации неделю находились в Москве, только в конце своего пребывания им на 10 минут обеспечили доступ к пилотам.

24 ноября 2015 года вертолет Mи-17 компании Valan, который летел по маршруту Мазари-Шариф - Кэмп-Шахин - Маймене, совершил вынужденную посадку в 25 км к северу от Маймене. Четыре человека погибли, а 17 были взяты в плен талибами (группировка "Талибан" запрещена в РФ). После пленения людей талибы сожгли вертолет. Погиб молдавский летчик Олег Гроза. Пилоты Ион Буруянэ и Михаил Крихан содержались в плену на протяжении почти трех с половиной лет.

Теги: Молдавия

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