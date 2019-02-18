Польша задумалась о полной отмене визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Польские официальные лица могут полностью отменить визит в Иерусалим из-за заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Как напоминает The Guardian, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий уже отказался приезжать в Иерусалим на саммит "Вишеградской группы".

Но скандал между двумя странами не улажен, и теперь под угрозой визит главы польского МИД Яцека Чапутовича, который должен был возглавить делегацию своей страны. Встреча "Вишеградской группы" - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии - пройдет в Иерусалиме 18-19 февраля.

Глава канцелярии польского премьера Михал Дворжик назвал слова Нетаньяху постыдными.

"В свете этих заявлений любое участие польских представителей в саммите в Израиле оказывается под вопросом", - заявил он государственному радио.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что для его страны важно сохранять отношения с Польшей, но затем повторил вызвавшие гнев Варшавы слова.

"Историческую правду нельзя изменить. Многие поляки сотрудничали с нацистами и принимали участие в уничтожении евреев во время Холокоста. Антисемитизм был присущ полякам до Холокоста, во время него и после него", - подчеркнул министр.

В 2018 году в Польше обсуждалось принятие поправок к законодательству, которые предполагали уголовную ответственность за упоминания о причастности поляков к преступлениям нацистов. Из окончательной формулировки, принятой парламентом, эти статьи были изъяты.