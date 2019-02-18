Саммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и Израиля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Встреча "Вишеградской группы" - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, который должен был пройти в Иерусалиме 18-19 февраля, не состоится.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявления премьера Чехии Андрея Бабиша, пройдут только двусторонние встречи с участием Чехии, Венгрии и Словакии.

Отменить саммит пришлось после отказа Польши направлять своих представителей на фоне заявлений израильских руководителей о том, что поляки были причастны к Холокосту.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста. И хотя в его канцелярии пояснили, что речь шла не обо всем народе, а о некоторых поляках, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий уже отказался приезжать в Иерусалим. Вместо него делегацию должен был возглавить глава МИД Польши Яцек Чапутович, но в итоге визит было решено отменить совсем.

Варшава назвала комментарии Нетаньяху непозволительными и расистскими, но в свою очередь исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац повторил вызвавшие гнев Варшавы слова.

"Историческую правду нельзя изменить. Многие поляки сотрудничали с нацистами и принимали участие в уничтожении евреев во время Холокоста. Антисемитизм был присущ полякам до Холокоста, во время него и после него", - подчеркнул министр, родители которого пережили Холокост. Он повторил слова бывшего премьера Израиля Ицхака Шамира, который считал, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

В 2018 году в Польше обсуждалось принятие поправок к законодательству, которые предполагали уголовную ответственность за упоминания о причастности поляков к преступлениям нацистов. Из окончательной формулировки, принятой парламентом, эти статьи были изъяты.

Тогда законодательные инициативы вызвали жесткую критику Нетаньяху, которого возмутила идея запретить упоминать, что концлагеря были польскими.