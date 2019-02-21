В мире

Гуайдо выдвинется на границу с Колумбией для пропуска гуманитарной помощи

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой государства, планирует в четверг выехать на границу с Колумбией, чтобы лично получить и доставить гуманитарную помощь, которая поступает в приграничный колумбийский город Кукуту преимущественно из Соединенных Штатов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поступления американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

"Даже если они направят на нас оружие, а все мы получили угрозы применения против нас резиновых пуль и даже угрозы нашей жизни, мы не испугаемся", - заявил Гуайдо, выступая перед своими сторонниками.

Он сказал: "Мы останемся на улицах, будем стоять с открытой грудью, требуя свободы для всей Венесуэлы".

Ранее Хуан Гуайдо назначил 23 февраля днем, когда будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, и начал сбор подписей добровольцев, выступающих за разблокирование границ с этой целью.

Будучи спикером оппозиционного парламента Венесуэлы, Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. Он добивается ухода президента Николаса Мадуро, формирования переходного правительства и проведения досрочных президентских выборов.

В интервью мексиканскому телеканалу Televisa накануне лидер оппозиции сказал: "Это может случиться очень скоро, в течение шести-девяти месяцев, когда закончится узурпация (власти - ИФ) со стороны Мадуро".

Хуан Гуайдо также сообщил телеканалу, что обсудил со швейцарским президентом вопрос о возможности блокировки счетов правительства Венесуэлы в Швейцарии. Вместе с тем, как сообщают СМИ, официальный представитель МИД Швейцарии опроверг сам факт беседы.

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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