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Не попавшие в Венесуэлу евродепутаты попробуют въехать туда через Колумбию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Европарламента, состоящая из пяти депутатов, которых не допустили ранее в Венесуэлу, попытаются попасть в эту страну через Колумбию, откуда планируются поставки американской гуманитарной помощи.

"Мы приняли приглашение, и мы намереваемся попасть (в Венесуэлу) из Кукуты (Колумбия), где готовятся поставки продовольствия и медикаментов (для Венесуэлы)", - приводят западные СМИ слова испанского евродепутата Эстебана Гонсалеса Понса, возглавляющего делегацию.

В настоящее время иностранная помощь - продовольствие и медикаменты - складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Ранее сообщалось о том, что в Венесуэлу не пустили делегацию Европарламента, состоящую из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Хуаном Гуайдо, ранее провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы.

Теги: Венесуэла

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