Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и таковым, который не изменит принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству... Мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

При этом в МИД Украины также выразили особую обеспокоенность тем, что "практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией" территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

В ведомстве также отмечают, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта "российской оккупации" территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. "Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - говорится в заявлении.

В МИД Украины считают, что такое решение руководства РФ является "сознательным шагом, направленным на разрушение минских договоренностей".

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Их цель - дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов - демонстрирует намерение России продолжать агрессию, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.