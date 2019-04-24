Поиск

Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и таковым, который не изменит принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству... Мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

При этом в МИД Украины также выразили особую обеспокоенность тем, что "практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией" территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

В миреУкраина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов РФ жителям ДонбассаЧитать подробнее

В ведомстве также отмечают, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта "российской оккупации" территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. "Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - говорится в заявлении.

В МИД Украины считают, что такое решение руководства РФ является "сознательным шагом, направленным на разрушение минских договоренностей".

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Их цель - дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов - демонстрирует намерение России продолжать агрессию, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина Россия ДНР ЛНР

Новости

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв

"Чистая" нефть из РФ начала поступать на белорусский НПЗ "Нафтан"

"Чистая" нефть из РФ начала поступать на белорусский НПЗ "Нафтан"

Власти извинились перед японцами за принудительную стерилизацию

Французский суд вызвал братьев Навальных в качестве свидетелей по делу "Ив Роше"

Французский суд вызвал братьев Навальных в качестве свидетелей по делу "Ив Роше"

Что случилось этой ночью: среда, 24 апреля

Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359

Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359

Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');