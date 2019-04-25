Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в четверг в своем фейсбуке.

Он отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность.

По итогам второго тура выборов, прошедшего на Украине 21 апреля, Зеленский набрал 73,22% голосов, у Порошенко - 24,45%. Несмотря на то, что все электронные протоколы уже обработаны, по закону у ЦИК есть десять дней с момента голосования на то, чтобы огласить официальные итоги выборов.

Согласно украинскому законодательству, президент не имеет права распустить Раду за шесть месяцев до очередных парламентских выборов, в данном случае - после 27 мая.