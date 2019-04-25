В команде Зеленского испугались "свиньи под елкой" от Порошенко

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет более конструктивно сотрудничать с правительством, чем с действующим парламентом, полагает его советник, экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"За менее чем 24 часа (после победы Зеленского на выборах - ИФ) Рада захотела обрезать полномочия президента на 80-90%, поэтому какого-то положительного сотрудничества с парламентом трудно будет добиться. Ожидаем больше от правительства какого-то позитива", - сказал Абромавичус в ходе встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в четверг.

При этом он отметил, что видит некоторые риски в такой политической борьбе.

"Самые большие риски я вижу в том, что уходящее руководство может "под елку" подложить какую-то свинью - я это вижу через решение судов, в частности, Конституционного суда. Незаконное обогащение, кейс по ПриватБанку... Сейчас уже наши иностранные партнеры побаиваются, что это коснется е-деклараций в целом", - пояснил Абромавичус.

В свою очередь, советник Зеленского и бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что считает судебную реформу "фейком", который очень дорого обойдется стране.

В то же время он отметил, что решение КС относительно признания неконстиуционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, а также признание Окружным админсудом Киева национализации ПриватБанка незаконной наносят "определенный вред" и являются следствием отсутствия реформ.