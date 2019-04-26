РФ предпочла подождать от Зеленского конкретных шагов по ситуации на Донбассе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в том, чтобы победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы он предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации, но по делам узнаются намерения, а не заранее, поэтому мы будем смотреть за тем, как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе, будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений или он будет придумать новые форматы, как это сделать", - сказал он на заседании СБ ООН по Украине.

Небензя подчеркнул, что "время покажет".

Комментируя выступление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена, Василий Небензя отметил, что посылать поздравительные цветы Владимиру Зеленскому пока рано, так как сигналы от него исходят противоречивые.

"Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах Зеленского, пока противоречивые", - заявил российский постпред.