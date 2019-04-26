Поиск

РФ предпочла подождать от Зеленского конкретных шагов по ситуации на Донбассе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в том, чтобы победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы он предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации, но по делам узнаются намерения, а не заранее, поэтому мы будем смотреть за тем, как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе, будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений или он будет придумать новые форматы, как это сделать", - сказал он на заседании СБ ООН по Украине.

Небензя подчеркнул, что "время покажет".

Комментируя выступление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена, Василий Небензя отметил, что посылать поздравительные цветы Владимиру Зеленскому пока рано, так как сигналы от него исходят противоречивые.

"Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах Зеленского, пока противоречивые", - заявил российский постпред.

Россия Украина

Новости по теме

Новости

Трамп и Абэ в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Замгенсека ООН призвала согласовать перемирие на востоке Украины

Люди во всем мире стали печальнее и злее

Люди во всем мире стали печальнее и злее

На МКС произошел сбой в системе очистки воздуха

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');