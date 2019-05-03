Советник Зеленского назвал ключевыми для него переговоры в "нормандском формате"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Возобновление переговоров об урегулировании в Донбассе в так называемом "нормандском формате" является ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявляет его советник Александр Данилюк.

"Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата", - сказал он журналистам в пятницу в Брюсселе.

По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

Данилюк отметил, что вместе с советником избранного президента Украины Русланом Рябошапкой приехали в Брюссель по приглашению Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее Зеленский сообщал, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз. Как он отметил, "конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех".

Между тем, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на прошлой неделе, что Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, однако отметил, что нужно подождать и посмотреть "как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе".

"Нормандская четверка" или "нормандский формат" - группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.