Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в РФ

Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили, что жители Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы ПФР, поступившем в "Интерфакс" вечером в четверг.

Там пояснили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года, и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости от того, российский или украинский у него паспорт.

Ранее о порядке назначения страховых пенсий по старости в связи с возможной выдачей российских паспортов жителям непризнанных республик на юго-востоке Украины написала газета "Ведомости".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке.