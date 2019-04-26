Спасатели подняли тело третьего погибшего на шахте под Луганском

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего при взрыве метана на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе Луганской области, сообщает в пятницу "Луганский информационный центр" со ссылкой на главу МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики Евгения Кацавалова.

"На данный момент уже поднято на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остается под вопросом", - сказал Кацавалов журналистам.

"В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы", - добавил он.

Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты "Схидкарбон".

В МЧС РФ напомнили, что в четверг во время аварии в забое на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о двух погибших и 15 пропавших без вести после аварии на шахте.