Стабильная работа нефтепровода "Дружба" восстановится в течение двух недель

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет восстановлена в течение двух недель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он уточнил, что представители России, Белоруссии, Польши и Украины согласовали на переговорах в Минске действия для устранения последствий загрязнения нефти в "Дружбе", что позволит подать соответствующую стандартам нефть к границе с Белоруссией до 29 апреля.

Козак отметил, что главной целью переговоров была "скорейшая ликвидация последствий технического сбоя", связанных с попаданием в "Дружбу" нефти с повышенным содержанием органических хлоридов. "Так как речь идет о трансграничной транспортной системе, требуются скоординированные действия всех стран, по территории которых проходит нефтепровод", - подчеркнул он.

"Хочу выразить признательность нашим партнерам из Белоруссии, Польши и Украины за конструктивный диалог и оперативные совместные решения в этой непростой ситуации", - отметил вице-премьер.

В переговорах с российской стороны участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД".

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сказал журналистам по итогам встречи, что переговоры по вопросу транзита нефти будут продолжены на следующей неделе. "В ближайшее время, мы договорились, что уже в понедельник-вторник мы продолжим наши переговоры в более широком кругу", - сказал он.

Загрязнение нефти в "Дружбе"

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. На следующий день экспорт бензинов и дизельного топлива был частично восстановлен.

24 апреля был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу, а вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

26 апреля в Минске прошли экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Белоруссии, России, Польши и Украины. По итогам встречи гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко рассказал, что участники нашли техническое решение проблемы с транзитом нефти, вопрос компенсаций в связи с поставками некачественной нефти из России не поднимался.

Между тем в России возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал журналистам в пятницу, что в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил Демин.