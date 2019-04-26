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В Минске нашли техническое решение проблемы "грязной" нефти из РФ

Прокачка нефти по южному направлению "Дружбы" может быть возобновлена к концу первой декады мая

В Минске нашли техническое решение проблемы "грязной" нефти из РФ
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На переговорах по проблеме "грязной" российской нефти в Минске в пятницу найдено техническое решение проблемы возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба".

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко по итогам экстренных переговоров, в которых приняли участие представителей Белоруссии, России, Польши и Украины.

Вопрос компенсаций в связи с поставками некачественной нефти из России в пятницу в Минске не поднимался. Гавриленко пояснил, что пока решались только технические проблемы, финансовые вопросы стороны будут обсуждать позже.

При этом он отметил, что "Укртранснафта" не понесла ущерба из-за "грязной" российской нефти, если не считать недополученную выручку. Об ущербе ранее заявляла белорусская сторона, свои потери от недополученной выручки она оценила приблизительно в $100 млн.

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Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. На следующий день, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

Белоруссия

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