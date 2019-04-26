Опрос The Hill показал отставание Трампа от соперника по президентской гонке

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.

Согласно его результатам, в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Джо Байдена на выборах 2020 года, тогда как Дональда Трампа - лишь 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.

Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тысячи человек.

Вице-президент накануне официально запустил свою предвыборную кампанию. По данным издания The Hill, за 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.

Джо Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

Однако на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться, как минимум, с 20 демократами, уже заявившими о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Среди наиболее именитых демократов, помимо Джо Байдена - сенаторы Кори Брукер и Берни Сандерс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, член палаты представителей Джон Делейни. Демократическую партию в президентской гонке представит также ряд женщин, в частности, сенатор Камала Харрис и конгрессмен Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Члены Республиканской партии США менее активно объявляют о своем участии в выборах. Так, всего двое республиканцев пока готовы принять участие в борьбе за пост президента.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, ранее заявил о намерении переизбираться. Конкуренцию ему пока готов составить только бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд, шансы которого считаются низкими.

В соответствии с американским законодательством, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, которого определят по результатам праймериз.

Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Информации о том, когда представители Республиканской партии начнут дебаты, пока нет.

Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы (собрания членов партии - ИФ), в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии.

Согласно данным американских СМИ, первые праймериз у партий намечены на февраль-март 2020 года. Съезд Демократической партии, который должен будет окончательно определить единого кандидата на пост президента и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Съезд Республиканской партии, как ожидается, состоится 24-27 августа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.