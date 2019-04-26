ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"В то время как все национальные центральные банки в евроблоке прекратили выдачу этой банкноты в январе, Германии и Австрии предоставили еще три месяца, когда банки и граждане могли выпускать и покупать банкноту фиолетового цвета. Срок истек 26 апреля", - говорит агентство.

Bloomberg уточняет, что причина изъятия купюры заключается в растущих подозрениях в использовании валюты в "незаконной деятельности".

Пока купюры номиналом 500 евро еще используются в качестве законного платежного средства, но при попадании в госбанки они будут изъяты из обращения.