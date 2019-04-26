Зеленский и премьер-министр Гройсман провели неформальную встречу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По данным издания, встреча Зеленского и Гройсмана состоялась в офисе студии "Квартал 95".

"О чем говорил будущий президент с действующим премьером неизвестно, но у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге", - пишет издание.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.