Зеленский и премьер-министр Гройсман провели неформальную встречу
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.
По данным издания, встреча Зеленского и Гройсмана состоялась в офисе студии "Квартал 95".
"О чем говорил будущий президент с действующим премьером неизвестно, но у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге", - пишет издание.
Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.