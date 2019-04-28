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В ЕС выразили сожаление из-за выхода США из договора о торговле оружием

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Решение США отозвать свою подпись под Международным договором о торговле оружием не будет способствовать усилиям по предотвращению незаконного оборота и борьбе с утечкой обычных вооружений, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности, основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к Договору о торговле оружием", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что Европейский союз решительно поддерживает Международный договор о торговле оружием, который является "ключевым многосторонним инструментом, направленным на укрепление ответственности и транспарентности в международной торговле оружием, а также на предотвращение и искоренение незаконной торговли, что способствует международным усилиям по обеспечению мира, безопасности и стабильности".

В ЕВС отмечают, что все 28 государств-членов ЕС присоединились к этому договору и "полны решимости добиваться его целей, всеобщей ратификации и имплементации".

В Брюсселе указывают на то, что "нерегулируемая торговля оружием продолжает причинять большие страдания во многих частях мира, разжигая конфликты, терроризм и организованную преступность".

По данным ЕВС, стрелковое оружие и легкие вооружения убивают около 500 тыс. человек ежегодно в дополнение к жертвам других видов обычного оружия.

Евросоюз США

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