Михаил Горбачев: президент США и вообще американцы определились, чего они хотят?

Экс-президент СССР обратил внимание на расхождение между словами и делами американского лидера

Михаил Горбачев Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов обратился с просьбой к экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву высказать свою точку зрения в отношении заявления президента США Дональда Трампа о необходимости всем странам отказаться от ядерного оружия.

Горбачев: Во-первых, я отмечаю изменение риторики. Еще совсем недавно президент США говорил, что будет наращивать ядерное оружие, пока "они не придут в чувство". Говорил, что у Америки столько денег, сколько нет больше ни у кого. Как это понимать? Как стремление напрягать, пугать, втянуть нас в гонку вооружений?

Сейчас он говорит, что все страны должны избавиться от ядерного оружия. Было бы здорово, если бы это стало реальной политикой. Это важно для всего человечества. Другой цели быть не может

Корр.: А что происходит на деле? Какова сегодня политика США?

Горбачев: Что происходит на деле? США вышли из Договора РСМД, "подвесили" вопрос о продлении Договора СНВ, вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Буквально вчера президент объявил о выходе из договора об ограничении торговли оружием.

И возникает вопрос: почему такое противоречие, на что мы должны реагировать - на слова или на дела? Сам президент и вообще американцы определись, чего они хотят? Вот вопросы, на которые они должны дать ответ.

Я ведь продолжаю встречаться с американцами. Раньше ездил по США с лекциями. Вспоминаю, как в 2007 году я выступал перед многотысячной аудиторией в одном из городов Среднего Запада США. Один молодой человек начал свой вопрос так: "Что-то у нас в стране неладно, что-то не так. Что бы вы посоветовали нам?"

Я попытался отшутиться, дескать, это американцы обычно любят давать советы, но встал другой молодой американец и поддержал вопрос. Я почувствовал, что уходить от ответа нельзя, и я сказал: "Не берусь давать советы по конкретным проблемам, вам виднее, но мне кажется, что Америке нужны перемены. Не такая как у нас, но перестройка - перестройка по-американски". И зал встретил эти слова овацией.

А сейчас к нам в Фонд приезжают группы американцев, я с ними веду диалог. По-прежнему получаю много писем. В свое время мы издали книгу "Американцы пишут Горбачеву".

Так что я думаю, что чувствую настроения американцев. Они не хотят ни войны, ни империи, ни гонки вооружений.