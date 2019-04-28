Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

Ответ Зеленского на предложение о паспортах РФ для украинцев и патриаршее пасхальное богослужение

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского главы Владимира Путина о паспортах для украинцев. Зеленский заявил, заявил, что украинцы — "свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту", а также, что Украина будет "предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".

- Православные верующие отмечают Пасху — главный христианский праздник. В московском храме Христа Спасителя ночью прошла патриаршая служба, которую посетили российские президент и премьер, а также мэр столицы. Позже Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства президента РФ Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ.

- Европейская внешнеполитическая служба выразила сожаление по поводу выхода США из договора о торговле оружием. Представители ЕС подчеркнули, что неконтролируемая торговля оружием способствует терроризму и организованной преступности — стрелковое оружие и легкие вооружения убивают около 500 тыс. человек ежегодно в дополнение к жертвам других видов обычного оружия.

- В акватории Финского залива Санкт-Петербурга потерпел бедствие катер. Восемь человек удалось спасти, еще один пассажир пропал без вести.