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Израиль передал Сирии двух заключенных

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Двое сирийцев, освобожденных из израильских тюрем, переданы в воскресенье сирийской стороне, сообщила в твиттере армия обороны Израиля.

Как отмечается в сообщении, заключенных отдали на КПП "Кунейтра" на Голанских высотах.

Накануне израильские СМИ сообщили, что решение о возвращении двух сирийских заключенных принято в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время ливанской кампании 1982 года. Позже выяснилось, что он погиб в бою с сирийцами у ливанского населенного пункта Султан-Якуб.

Останки Баумеля обнаружили в Сирии российские военные. В начале апреля они были переданы израильской стороне для перезахоронения на родине.

Израиль Сирия Голанские высоты

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