Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Проблемы с парламентским большинством в Испании, критерии оценки работы губернаторов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Социалисты не смогут обеспечить большинство в парламенте Испании. Главной испанской партии предыдущих лет придется договариваться о коалиции. Собратья по левому политическому крылу уже отказались с ними объединяться.

– Телевидение КНДР показало фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию. Авторы фильма назвали визит историческим событием. В то же время, там никак не упомянута денуклеаризация Корейского полуострова или факт переговоров о ней.

– Губернаторы будут выполнять показатели эффективности в борьбе за 20 млрд рублей. Одним из главных критериев оценки работы губернаторов будет успешность выполнения национальных проектов. За эффективную работу регионы получат дополнительное финансирование.

– Умер бывший главный конструктор "Ильюшина". Генрих Новожилов руководил разработкой таких самолетов как Ил-76 и Ил-86. В последние годы он был советником гендиректора ПАО "Ил" по науке.