Два моряка умерли на российском судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), следовавшего в порт Кейптаун (ЮАР), скончались по неустановленным пока причинам, сообщил агентству "Интерфакс" представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

По его словам, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

"Причина смерти пока не установлена. Представители профсоюзов Приморья работают в комиссии по расследованию происшествия", - пояснил собеседник агентства. На расследование отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен, добавил он.

В пресс-службе FESCO агентству "Интерфакс" сообщили, что ситуацию на данный момент не комментируют.

"Мы ситуацию пока не комментируем. Проводится расследование, по результатам которого подготовим пресс-релиз", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.