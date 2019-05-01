Помпео заявил о давлении РФ на Мадуро при его попытке бегства из Венесуэлы

Госсекретарь США утверждает, что ряд соратников президента заявляли о его готовности уехать из страны

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну, однако Россия его отговорила, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, он (Николас Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

По словам главы госдепа, ситуация в руководстве Венесуэлы - нестабильная. "Мы знаем, что в правительстве Мадуро есть высокопоставленные официальные лица, которые были готовы покинуть страну. Они сами говорили нам об этом в последние недели. И мы уверены, что народ Венесуэлы сможет вернуть себе демократию"", - заявил он.

Во вторник в Венесуэле прошли массовые акции протеста против Мадуро. В частности, беспорядки произошли близ базы ВВС в Каракасе.