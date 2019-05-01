Поиск

Помпео заявил о давлении РФ на Мадуро при его попытке бегства из Венесуэлы

Госсекретарь США утверждает, что ряд соратников президента заявляли о его готовности уехать из страны

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну, однако Россия его отговорила, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, он (Николас Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

По словам главы госдепа, ситуация в руководстве Венесуэлы - нестабильная. "Мы знаем, что в правительстве Мадуро есть высокопоставленные официальные лица, которые были готовы покинуть страну. Они сами говорили нам об этом в последние недели. И мы уверены, что народ Венесуэлы сможет вернуть себе демократию"", - заявил он.

Во вторник в Венесуэле прошли массовые акции протеста против Мадуро. В частности, беспорядки произошли близ базы ВВС в Каракасе.

Венесуэла США

Новости по теме

Новости

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Южное командование США продолжило наблюдать за событиями в Венесуэле

Число пострадавших в ходе беспорядков в Каракасе превысило 50 человек

Болтон призвал сподвижников Мадуро перейти на сторону оппозиции

Переворот в Венесуэле

На улицах Каракаса началась стрельба

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Переворот в Венесуэле

Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе

Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе

Болгария осталась должна "Газпрому" 100 млн евро за "Южный поток"

Болгария осталась должна "Газпрому" 100 млн евро за "Южный поток"

Порошенко и Зеленский договорились о встрече

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');