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Южное командование США продолжило наблюдать за событиями в Венесуэле

Новых задач пока нет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Южном командовании ВС США заявили во вторник, что получают информацию о ситуации в Венесуэле, но каких-либо новых задач пока не выполняют.

"Мы внимательно следим за событиями в Венесуэле и активно контактируем с нашими партнерами в регионе", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении.

"В настоящее время никаких изменений поставленных перед Южным командованием США задач нет", - отметили в командовании.

В Каракасе во вторник произошли крупные беспорядки, спровоцированные оппозицией. Ее лидер Хуан Гуайдо стремится добиться ухода от власти президента страны Николаса Мадуро.

США неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты решения венесуэльского кризиса, в том числе - военный. Южное командование ВС США отвечает, среди прочего, за операции в Латинской Америке.

Венесуэла

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