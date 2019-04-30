Канада созовет экстренное совещание "Группы Лима" по Венесуэле

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Христя Фриланд в среду объявила о созыве "Группы Лима" после полудня по местному времени для обсуждения внутриполитического кризиса в Венесуэле.

"Канада внимательно следит за событиями в Венесуэле. Мы созвали экстренное совещание посредством видеоконференции министров иностранных дел стран группы "Лима" во второй половине дня, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле", - сказала Фриланд журналистам.

Он призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро "уйти", чтобы разрешить "нынешний кризис мирно в соответствии с конституцией Венесуэлы".

В "Группу Лимы" входят 13 стран Латинской Америки, а также Канада.

Венесуэльская оппозиция ранее во вторник распространила в соцсетях видео, записанное на базе ВВС Карлота, на котором лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро.