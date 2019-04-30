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Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией", - говорится в заявлении Могерини, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле.

"Мы повторяем, что для преодоления многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна, может быть только политическое, мирное и демократическое решение", - заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности".

Венесуэла Евросоюз

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