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Глава МИД Кубы заявил об отсутствии кубинских военных в Венесуэле

Бруно Родригес обвинил советника президента США Джона Болтона во лжи

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон лжет, когда говорит о присутствии кубинских военных на территории Венесуэлы, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Советник по нацбезопасности Джон Болтон - патологический лжец, и он дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет кубинских военных. Кубинцы не принимают участия там в военных операциях и в операциях по обеспечению безопасности", - написал он в твиттере.

Министр подчеркнул, что Гавана направляла в Венесуэлу только медиков и сотрудников гуманитарной миссии.

Во вторник Джон Болтон в очередной раз заявил о присутствии в охваченной беспорядками Венесуэле кубинских военных. По его словам, они помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро оставаться у власти.

Венесуэла США Куба

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