Глава МИД Кубы заявил об отсутствии кубинских военных в Венесуэле

Бруно Родригес обвинил советника президента США Джона Болтона во лжи

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон лжет, когда говорит о присутствии кубинских военных на территории Венесуэлы, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Советник по нацбезопасности Джон Болтон - патологический лжец, и он дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет кубинских военных. Кубинцы не принимают участия там в военных операциях и в операциях по обеспечению безопасности", - написал он в твиттере.

US Nat Sec Advisor Bolton is pathological liar who misinforms Trump. There are no Cuban troops in #Venezuela; nor are there any Cubans taking part in military or security operations there. Only medical staff in humanitarian mission. I strongly reject Trump"s total blockade threat — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 30, 2019

Министр подчеркнул, что Гавана направляла в Венесуэлу только медиков и сотрудников гуманитарной миссии.

Во вторник Джон Болтон в очередной раз заявил о присутствии в охваченной беспорядками Венесуэле кубинских военных. По его словам, они помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро оставаться у власти.