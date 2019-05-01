МИД Венесуэлы назвал слова Помпео о планах Мадуро покинуть страну "фейком"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал ложью заявления госсекретаря США Майка Помпео о планах президента Николаса Мадуро покинуть страну.

"Создание фейковых новостей - очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился ... снова. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США", - написал Арреаса в твиттере. Он также упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот постоянно осуждает "фейковые новости", но сам занимается их распространением в отношении Венесуэлы и Кубы.

"Белый дом должен пересмотреть качество своих консультантов и источников информации", - добавил министр иностранных дел Венесуэлы.

Ранее госсекретарь США М.Помпео заявил, что президент Венесуэлы Н.Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну.

"Его самолёт был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, он (Н.Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

В свою очередь, президент США пригрозил Кубе дополнительными санкциями, если страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.