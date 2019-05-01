Генсек ООН призвал Венесуэлу не применять силу против мирных демонстрантов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Венесуэлы не применять силу против участников демонстраций после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выходить на протестные акции, сообщают в среду западные СМИ.

"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", - передают СМИ со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжжарика.

По его словам, поздно вечером накануне Гутерриш поговорил с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой и с помощниками Гуайдо. Он призвал обе стороны избегать насилия, а также предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить порядок.