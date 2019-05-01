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Новые столкновения произошли у авиабазы близ Каракаса

Новые столкновения произошли у авиабазы близ Каракаса
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Бойцы национальной гвардии Венесуэлы в среду применили слезоточивый газ против демонстрантов в Каракасе, сообщает агентство EFE

По его данным, такие инциденты произошли сразу на двух акциях протеста, организованных оппозицией в районе базы ВВС "Ла Карлота". В каждой из демонстраций участвовали несколько тысяч человек.

Во вторник 30 апреля в Венесуэле прошли крупные беспорядки: сторонники оппозиции объявили о старте финальной фазы операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти Мадуро. По его словам, у него есть поддержка армии.

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Венесуэла

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