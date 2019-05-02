Мадуро пообещал не покидать Венесуэлу во время беспорядков

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что версия США о том, что он днём ранее был готов бежать из страны во время акций протеста оппозиции, не соответствует действительности.

"И тут господин Помпео встаёт и утверждает, что я якобы уже сидел в самолете, а Россия пинками заставила меня остаться. Позвольте мне сказать, что вас обманывали (США - ИФ)", - сказал он, выступая перед сторонниками в Каракасе. Слова Н.Мадуро приводят латиноамериканские СМИ.

Также он назвал ложью заявление американских официальных лиц о том, что его близкие соратники якобы согласны на смену власти в Венесуэле.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео озвучил версию, согласно которой Н.Мадуро якобы был готов бежать из страны на Кубу, однако российская сторона убедила его не делать этого. В МИД РФ опровергли эти заявления.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверил во вторник, что многие высокопоставленные руководители, по его данным, согласны на отстранение Н.Мадуро от власти. В частности, он упомянул министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.